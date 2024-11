2024-11-20 19:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك / عراق اوبزيرفر دعت الجبهة التركمانية العراقية وزير الداخلية إلى فتح تحقيق فوري مع قائد شرطة كركوك على خلفية اعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك و320 ضابطاً ومنتسباً يعملون في سيطرات “چيمن”، “دارمان”، و”التون كوبري”، التي تربط محافظتي أربيل والسليمانية. وأعربت الجبهة عن قلقها من توقيت هذه الإجراءات، والتي جاءت قبل يوم واحد فقط من …

