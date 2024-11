السوداني يوجه باستمرار دفع الأجور للمتعاقدين مع مؤسسات الدولة

2024-11-20 19:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، باستمرار دفع الأجور للمتعاقدين مع مؤسسات الدولة كافة للعمل بـ”أجر يومي”. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باستمرار دفع الأجور للمتعاقدين مع مؤسسات الدولة كافة للعمل بـ”أجر يومي”، خلال يومي الحظر المخصصينِ …

