التعداد السكاني في ديالى.. قصص إنسانية ومواقف طريفة

2024-11-20 19:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

مع ساعات الصباح الأولى، انطلقت عملية التعداد العام للسكان في أكثر من عشرين وحدة إدارية بمحافظة ديالى، بما في ذلك بعقوبة التي تشكل حوالي 35% من سكان المحافظة. خلال الساعات الماضية، رُصدت العديد من الحالات الإنسانية.

أحمد عبد الجبار، أحد موظفي التعداد العام للسكان، قال لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني تضمن مواقف إنسانية كثيرة، من بين تلك المواقف، التقى أحد الموظفين صدفةً بأحد أقربائه الذين فرقتهم نيران الاضطرابات الأمنية منذ حوالي 17 سنة، بينما التقى آخر بشخص لم يره منذ حوالي 20 سنة".

وأشار عبد الجبار إلى أن هناك الكثير من المواقف الإنسانية التي رُصدت والتي قد تكون مفاجأة لموظفي التعداد السكاني الذين كانوا يعملون بجهد ونشاط.".

من بين المواقف الطريفة، ذكر أحد الموظفين أن "رب أسرة يبدو أنه كان متزوجًا دون علم زوجته، وحاول قدر الإمكان إخفاء زواجه الثاني. كما بينت إحدى موظفات التعداد أن السؤال الأكثر شيوعًا الذي تردد على مسامعها أثناء انتقالها من منزل إلى آخر هو طلب ربة البيت معرفة إذا ما كان زوجها متزوجًا سرًا. رغم أن بعضهن طرحن هذا السؤال من باب الفكاهة، إلا أن هناك جادات في هذا الطرح".

رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن عملية التعداد العام للسكان تجري بانسيابية عالية ولم تُسجل أي خروقات أو إشكاليات، وهناك تفاعل من قبل كل الأطياف في إنجاح هذه التجربة الاستثنائية التي سيكون لها دلالات في الخطط الاقتصادية والتنموية".

وأشار إلى أنه "في تواصل مباشر مع اللجنة العليا المشرفة على التعداد العام للسكان في ديالى والأجهزة الأمنية لتوفير كل المناخات للعمل على تطبيق المسارات التي حددتها وزارة التخطيط ضمن الآلية المعتمدة في التعداد العام". لافتًا إلى أن "مستوى التفاعل مع الحظر العام كان كبيرًا ولم تُسجل خروقات في هذا الاتجاه".

وانطلق صباح اليوم الاربعاء ، التعداد العام للسكان في عموم أنحاء العراق.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، أن التعداد العام للسكان 2024 أنطلق اليوم الأربعاء الموافق 20/11 في عموم أنحاء العراق.

وأكدت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، أن عملية التعداد السكاني، ستبدأ اليوم من الساعة 7 صباحاً ولغاية منتصف الليل ولمدة يومين، فيما أشارت إلى أن العدادين سيزورون كل منزل 3 مرات لإكمال وتدقيق البيانات.