2024-11-20 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، تعميم توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال المجلس الوزاري للأمن الوطني على جميع الأجهزة والقطعات الأمنية، مشددا على أن القائد العام أكد تحمل القيادات الأمنية مسؤولية أي خرق في قاطع المسؤولية.

وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه قيام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، كما وجه وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية".

وأشار إلى أن"القائد العام للقوات المسلحة وجه بتعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال".

ولفت إلى أن" القائد العام للقوات المسلحة وجه الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً".

وبين أن"القائد العام للقوات المسلحة أكد على أن تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر".

وأكد أن"الحكومة مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه"، لافتاً الأجهزة ستتابع كل من يقوم بهكذا أفعال وإحالته إلى القضاء ومحاسبته وفق القانون".

وأشار إلى أن"القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي".