2024-11-20 21:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، (20 تشرين الثاني 2024)، عن عزم العراق المطالبة بإصدار قرار تحت البند السابع لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري في غزة ولبنان.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "العراق سيطالب بإصدار قرار تحت البند السابع لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري".

وأضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء تحرك بخطة مدروسة جنبت العراق أن يكون أرضاً للمعركة" مشيرا الى "جهود رئيس مجلس الوزراء حققت نجاحاً باهراً بحماية العراق من أن يكون هدفاً عسكرياً".

ولفت العوادي الى، ان "قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة شرعياً ودستورياً وقانونياً".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد دعا في القمة العربية الاسلامية بالرياض منتصف هذا الشهر إلى إنشاء صندوق عربي إسلامي لإعمار غزة ولبنان.

وأكد السوداني خلال مشاركته في القمة التي انعقدت في السعودية، أن العراق وقف ولا يزال مع التهدئة وضد كل أشكال التصعيد في غزة ولبنان.