وزير التجارة التركي يكشف عن اتفاق لزيادة التبادل التجاري مع العراق

2024-11-20 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بوم الأربعاء، عن الاتفاق معالمسؤولين العراقيين على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقالبولاط لوكالة "الأناضول"، عقب عودته من العراق بعد زيارة استغرقت يومين،للمشاركة بفعاليات الملتقى العراقي التركي حول التجارة والمقاولات، على رأس وفديضم ممثلين عن مجلس المصدرين واتحاد المقاولين وشركات تركية، إنه التقى خلالزيارته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واتفقا على رفع حجم التبادلالتجاري بين البلدين.

وأضاف"تركيا تولي أهمية كبيرة لأهداف العراق في التنمية الاقتصادية والازدهاروالأمن، سنعمل على تنويع مجالات التعاون مع العراق".

وذكرأنه التقى نظيره العراقي أثير الغريري، وأنهما اتفقا على عقد الاجتماع الأول لآلية"جيتكو" (اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة) في إسطنبول خلال كانونالأول/ ديسمبر المقبل.

وتحدثالوزير عن عقد لقاء طاولة مستديرة خلال الزيارة، ضم مسؤولين عراقيين ومسؤولي شركاتمن البلدين.

وأعربعن استعداد تركيا للتعاون بمشاريع مقاولات وبناء في العراق، واستعداد الشركاتالتركية بخبراتها وتقنياتها المتقدمة للمشاركة في العديد من المشاريع المهمة.

وأشارإلى أن تركيا تقدم دعماً كبيراً لمشروعي "ميناء الفاو الكبير"و"طريق التنمية"، الذي هو قيد الإنشاء في العراق.

وأضاف"ستقدم هذه المشاريع مساهمات كبيرة في العلاقات بين البلدين وتطوير التجارةالإقليمية والدولية".

وأوضحأن مشروع "طريق التنمية" الذي يبدأ من ميناء الفاو في البصرة "رؤيةكبيرة ذات أهمية تاريخية للعراق".

و"طريقالتنمية" خط بري وسكة حديد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.