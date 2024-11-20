نائب: نتائج التعداد السكاني ستكون "شفافة".. ماذا عن "أسرار" العراقيين؟- عاجل

2024-11-20 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني ستعلن بكل شفافية وبغاية النزاهة، فيما بيّن أهمية التعداد الشامل.

وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "نتائج التعداد السكاني الشامل ستكون شفافة وبغاية النزاهة ولا يمكن أي تلاعب بها، خاصة وهي ستكون ضمن أنظمة الكترونية محكمة، كذلك تلك المعلومات ستكون بغاية السرية ولن تسرب أو تكشف لأي سبب كان".

وأضاف أن "نتائج التعداد السكاني ستكون لها أهمية كبرى، فهي سوف تحدد الموازنات الاستثمارية للمحافظات بشكل عادل، بحسب النسب السكانية الحقيقية، كذلك سوف تكشف النسب الحقيقية للفقر والبطالة، كما ستكشف الخدمات ونقصها في المناطق المختلفة، ولذا فإن التعداد له أهمية قصوى على المستوى الاقتصادي والتنموي على المدى القريب والبعيد".

في غضون ذلك، أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن إجراءات التعداد السكاني تجري بكل انسيابية في عموم المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراءات التعداد السكاني تسير بكل انسيابية في عموم المدن والمحافظات العراقية، وهناك تعاون عال المستوى من قبل المواطنين مع الفرق الخاصة بالبحث".

وأكد الهنداوي أن "هناك تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين بمختلف المحافظات مع تقديم المعلومات المهمة والمطلوبة للفرق المختصة، وهناك التزام عال من قبل المواطنين بعملية الحظر والالتزام في منازلهم مما يسهل عملية الباحثين".