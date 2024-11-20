طقس العراق.. امطار خفيفة في المدن الجنوبية والشمالية

2024-11-20 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، حالة الطقس في البلاد، مبينة أن مدن الجنوب والشمال ستتعرض لموجة امطار خفيفة الشدة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حركة السحب في أجواء مدن جنوب البلاد الليلة ونهار يوم غد تظهر تعرض تلك المناطق لهطول زخات من الامطار خفيفة الشدة، يصحبها البرق والرعد على فترات وضعف الحالة الجوية في وسط وشمال البلاد".

وأضافت أن "هناك فرصاً لقطرات خفيفة يوم غد في نينوى ودهوك وشمال أربيل".



