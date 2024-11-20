2024-11-20 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن إجراءات التعداد السكاني تجري بكل انسيابية في عموم المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراءات التعداد السكاني تسير بكل انسيابية في عموم المدن والمحافظات العراقية، وهناك تعاون عال المستوى من قبل المواطنين مع الفرق الخاصة بالبحث".

وأكد الهنداوي أن "هناك تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين بمختلف المحافظات مع تقديم المعلومات المهمة والمطلوبة للفرق المختصة، وهناك التزام عال من قبل المواطنين بعملية الحظر والالتزام في منازلهم مما يسهل عملية الباحثين".

بدوره، أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن إجراءات التعداد السكاني تجري بسلاسة وانسيابية تامة ولم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذه حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "تميم استقبل، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، في مقر هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، للاطلاع سير العمل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين العراق والبعثة الأممية، في مختلف المجالات".

واكد الوزير بحسب البيان على "أهمية التعداد في الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة والتي تنعكس إيجابيا على خطط التنمية وبالتالي تساعد في تقديم الخدمات بشكل افضل لتحقيق النمو الاقتصادي".

وأضاف، أن "إجراءات التعداد تجري بسلاسة وانسيابية تامة ولم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد حتى الآن"، مشيرا إلى أن "إجراء التعداد إلكترونيا، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة ستسهم في الوصول إلى النتائج التفصيلية في وقت قياسي".

وشدد على أن "الأنظمة الإلكترونية التي وُضعت لحماية البيانات هي ذات أمنية عالية، ومحكمة جدا".

من جانبه اشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بـ"مستوى العمل والجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في تنفيذ هذا الاستحقاق الكبير"، مؤكدا "جودة العمل و تطبيق المعايير العالمية في تنفيذ التعداد من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة".

وأشار، إلى "أهمية هذا المشروع في ضمان عدالة توزيع الثروات في البلاد، فضلا عن أهميته التنموية في رسم السياسات المستقبلية في جميع المجالات"، مُقدما التهاني للعراق حكومة وشعبا لمناسبة إجراء التعداد السكاني الذي يمثل استحقاقا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".