البنك المركزي الأوروبي يحذر من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي

2024-11-20 21:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحذر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، من احتمالية وجود فقاعة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، منبهاً بأنها قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين الإيجابية.وجاء هذا التحذير ضمن المراجعة نصف السنوية للاستقرار المالي للبنك، التي تناولت مجموعة من المخاطر المتنوعة، بما في ذلك الحروب والتعريفات الجمركية والتحديات الهيكلية في النظام المصرفي.وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن سوق الأسهم، لا سيما في الولايات المتحدة، أصبح يعتمد بشكل متزايد على عدد محدود من الشركات التي يُنظر إليها على أنها مستفيدة رئيسية من طفرة الذكاء الاصطناعي.وأوضح البنك، أن "هذا التركيز بين عدد قليل من الشركات الكبرى يثير المخاوف بشأن احتمالية أن تكون فقاعة في أسعار أصول مرتبطة بالذكاء الاصطناعي".وبين، أن "هذا الوضع- في سياق أسواق الأسهم العالمية شديدة الترابط- يعزز مخاطر حدوث تداعيات سلبية عالمية إذا خيبت توقعات الأرباح لهذه الشركات".