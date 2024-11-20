الصحة: الخدمات للحالات الطارئة مستمرة في مؤسساتنا على مدار 24 ساعة

2024-11-20 21:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خطة حظر تجوال التعداد السكاني، فيما أكدت أن الخدمات مستمرة في المؤسسات الصحية على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الحرجة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة أعدت خطة- بالتعاون مع الجهات المعنية- لتنفيذ التعداد العام للسكان، وهنالك خطة خاصة لاستنفار سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة وتوزيعها بشكل مدروس في بغداد والمحافظات"، مشيرا إلى، أن "الأرقام المجانية للوزارة مستمرة بالعمل، وهنالك استنفار للعمل بغرف العمليات في بغداد والمحافظات"، موضحا، أن "الخدمات الصحية مستمرة في المؤسسات الصحية كافة".وأضاف، أن "المستشفيات في عموم العراق تستقبل الحالات الطارئة وعلى مدار الساعة خلال أيام الحظر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية"، مبينا، أن "الوزارة لديها خطة للتعامل مع أي طارئ خلال الساعات المقبلة".