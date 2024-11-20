الشمري والحسان يبحثان التعاون بين وزارة الداخلية والأمم المتحدة

2024-11-20 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان، التعاون المشترك بين الوزارة والأمم لمتحدة.وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان التقى اليوم الثلاثاء وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، وبحث الجانبان الأوضاع في العراق والتعاون بين الأمم المتحدة ووزارة الداخلية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".