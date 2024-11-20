برشلونة يبرم صفقتين أفريقيتين

2024-11-20 22:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعنجح نادي برشلونة، في التعاقد مع لاعبين واعدين من قارة أفريقيا خلال الموسم الحالي.وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "أكمل نادي برشلونة صفقة مزدوجة بالتعاقد مع إبراهيم "كاكا" ديارا (18 عامًا في ديسمبر) وأرونا تراوري (17 عامًا) من أكاديمية (فوت أفريقا) في مالي".وأضاف خبير الميركاتو، أن "الموهبتين الأفريقيتين سيسافران إلى مدينة برشلونة اليوم، حيث سينضم الثنائي إلى أكاديمية البارسا".ويواجه برشلونة أزمة اقتصادية خلال الموسم الحالي، تمنعه حتى الآن من تسجيل لاعبين جدد في الفريق الأول.ويتبع ريال مدريد وبرشلونة سياسة شراء اللاعبين الواعدين في السنوات الأخيرة، ثم تجهيزهم للانضمام إلى الفريق الأول.