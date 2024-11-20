بغداد وديالى.. خلافات عائلية تنهي حياة زوجة ومباراة كروية تتحول لنزاع مسلح

2024-11-20 22:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل امرأة على يد زوجهابسبب خلافات عائلية جنوب شرقي العاصمة، فيما تحولت مباراة كرة قدم في ديالى إلىنزاع مسلح.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافات عائلية بين زوج وزوجته تطورت إلى استخدامسلاح نوع كلاشنكوف من قبل الزوج الذي قام بإطلاق النار على زوجته وأرداها في الحالبقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد".

وأضافأن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث واعتقلت الزوج وهو موظف في وزارة الصحةوابنهما وإيداعهما التوقيف، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءاتالقانونية".

وفيديالى أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "خلافاً حصل بين اثنين من الشباب الصغارأثناء مباراة لكرة القدم واستدعى كل منهما ذويه ليندلع نزاع مسلح قرب منطقةالشيماء في أطراف ناحية خان بني سعد جنوب شرقي ديالى".

وأشارإلى أن "الشرطة تمكنت من احتواء الموقف وأوقفت طرفيّ النزاع من دون تسجيلإصابات بشرية".