وزارة الداخلية تنفي إعلان نسب التعداد السكاني للمحافظات

2024-11-20 22:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إعلان نسب التعداد السكاني للمحافظات، فيما أكدت أن عمليات التعداد السكاني مستمرة ولن تُعلن النتائج حتى الانتهاء من التعداد.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قسم محاربة الشائعات ينفي المعلومات المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظهور نسب التعداد السكاني للمحافظات".وأكد، أن "هذه الأرقام غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس موثوق حتى الآن"، مبينا، أنه " لا تزال عمليات التعداد السكاني مستمرة، ولن تُعلن النتائج حتى الانتهاء من التعداد من قبل الجهات المختصة".وأضاف، أن "الأرقام المتعلقة بالتعداد موجودة حاليًا في أجهزة مخصصة لذلك"، مشيرا إلى، أن "الجهة الوحيدة المخولة بنشر أي نسب أو أعداد هي اللجنة العليا للتعداد السكاني".إلى ذلك، أكد قسم محاربة الشائعات، بأن "موظفي التعداد السكاني سيواصلون تنفيذ عمليات التعداد في يومي الأربعاء والخميس، خلال فترتي الصباح والمساء"، داعيا إلى، "التعاون مع فرق التعداد الجوالة التي تصل إلى منازلكم في أوقات قادمة"، مؤكدا على، "استمرار هذه العمليات على مدى يومين".