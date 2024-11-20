حكومة ذي قار توضح مكاسبها من التعداد وتؤكد سير العملية بانسيابية

2024-11-20 22:35:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباحأكدت الحكومة المحلية في ذي قار، اليوم الأربعاء، أن عملية التعداد السكاني تسير بانسيابية في المحافظة ولا مشاكل فنية تذكر، فيما أوضحت مكاسب المحافظة من إجراء العملية.وقال معاون المحافظ لشؤون التخطيط رزاق مهدي العلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ذي قار أعدت خطة متكاملة لتأمين أجواء التعداد السكاني في المحافظة"، مبينا، أن "مديرية إحصاء ذي قار قسمت عدد البلوكات إلى 4373 بلوكا وبذات العدد من الباحثين".وأضاف، أنه "منذ صباح هذا اليوم بدأت عمليات التعداد السكاني في المحافظة، وهنالك تعاون عال من قبل المواطنين مع الباحثين، ولا توجد أي خروقات أمنية أو مرورية ولا اعتراضات من قبل المواطنين".وأشار، "غرفة العمليات مستمرة في مراقبة العمل وماضون فيه بصورة جيدة كما خططنا له"، مبينا، أن "اليوم خصص لإحصاء عدد الوفيات والولادات ومستمرون بالعمل لحين إكمال البيانات كافة".وأكد، أن "العمل يجري بانسيابية، والدوائر الخدمية مستمرة بالعمل، حيث تم إعداد باجات خاصة لهم للتنقل داخل المحافظة وتقديم الخدمات وعدم توقفها"، لافتا إلى، أن "الدعم اللوجستي مستمر لكل العدادين في المحافظة".وواصل، أن "التعداد سيعود بالنفع على المحافظة من خلال تخصيص مشاريع تتناسب مع حجمها السكاني وترتقي بواقعها الخدمي والسكني وكذلك مشاريع البنى التحتية"، متوقعا، أن "يكون ترتيب ذي قار رابعا على مستوى العراق من حيث الكثافة السكانية".من جانبه، أكد مدير إحصاء ذي قار خالد محمد فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "اليوم هي المرحلة الأخيرة من التعداد العام للسكان ومراحل التعداد متعددة ومنها مرحلة الحصر والترقيم و إعداد المدربين، والآن نحن في مرحلة استيفاء البيانات بصورة مباشرة من الأسرة".