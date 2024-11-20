2024-11-20 22:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، استمرار عمليات التعداد السكاني، مبينة أن النتائج لن تعلن حتى الانتهاء من التعداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قسم محاربة الشائعات ينفي المعلومات المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظهور نسب التعداد السكاني للمحافظات".

وأضافت أن "هذه الأرقام غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس موثوق حتى الآن، ولا تزال عمليات التعداد السكاني مستمرة، ولن تُعلن النتائج حتى الانتهاء من التعداد من قبل الجهات المختصة".

وأوضحت الوزارة أن "الأرقام المتعلقة بالتعداد موجودة حاليًا في أجهزة مخصصة لذلك، وان الجهة الوحيدة المخولة بنشر أي نسب أو أعداد هي اللجنة العليا للتعداد السكاني".