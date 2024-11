خلية الإعلام الامني تعلن إنجاز اليوم الأول من التعداد من دون تسجيل أي معوقات

2024-11-20 23:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، إنجاز اليوم الاول من التعداد العام للسكان من دون تسجيل أي معوقات او مشاكل. وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، أن “التعداد العام للسكان تجربة حضارية ووطنية للدولة ، حيث سيوفر قاعدة بيانات للوزارات وسيسهم في عملية التخطيط بمجالات الاقتصاد …

