المثنى.. 4 متهمين بالمخدرات في قبضة الاستخبارات

2024-11-20 23:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المثنى/ عراق اوبزيرفر اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على 4 متهمين مطلوبين وفق المادة (28) مخدرات في المثنى. وذكرت الوكالة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “استناداً الى مذكرات قبض قضائية أصولية، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) القبض على (4) متهمين مطلوبين وفق المادة (28) مخدرات، كما ضبط بحوزتهم كمية …

