بصلية صواريخ.. حزب الله يهاجم تجمعا للجنود “الاسرائيليين” جنوبي الخيام

2024-11-20 23:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بيروت/ متابعة عراق اوبزيرفر اعلن حزب الله، اليوم الاربعاء، استهداف تجمعًا لجنود الجيش “الإسرائيلي” جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة. وذكر الحزب في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:40 من مساء اليوم الأربعاء 20-11-2024، *تجمعًا لجنود …

