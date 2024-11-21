البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لسيادة وأمن العراق

2024-11-21 00:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأدان البرلمان العربي تهديدات الكيان الصهيوني بضرب العراق، فيما اكد دعمه التام لسيادة وأمن العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.وذكر بيان للبرلمان العربي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "البرلمان العربي أدان بأشد العبارات تهديدات كيان الاحتلال الصهيوني بضرب جمهورية العراق"، مؤكدًا "دعمه التام لسيادتها وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة".وأضاف، أن " البرلمان العربي استنكر توجه كيان الاحتلال بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي"، مؤكدًا أن "الأولى بالكيان المحتل أن يلتزم أولًا بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها في دولة فلسطين المحتلة على مدار أكثر من عام، ووقف عدوانه الغاشم على جمهورية لبنان".ودعا البرلمان العربي، بحسب البيان، المجتمع الدولي ومؤسساته والدول الفاعلة فيه إلى "الضغط على كيان الاحتلال ووقف مخططاته التي تهدف إلى جر المنطقة ككل الى حرب إقليمية تعصف بالأمن والاستقرار في المنطقة" .