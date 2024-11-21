البصرة تستكمل استعداداتها لخط السكة الحديدية مع إيران

2024-11-21 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن القنصل العام لجمهورية العراق في مدينة الأهواز الإيرانية، وسامالموسوي، يوم الأربعاء، عن الاستعدادات اللازمة والعمل على استكمال خط سكة حديدالشلامجة التي تربط البلدين.

وقالالموسوي في تصريح لموقع "واحد مركزي خبر" الإيراني، إن محافظة البصرة استكملتخط سكة الحديد الشلامجة ـ البصرة، وإكمال هذا المشروع سيساهم في زيادة التبادلالتجاري بين العراق وإيران.

وأشارإلى أنه قام بزيارة خط السكة الحديد في البصرة خلال الأسبوعين الماضيين "وقد تماتخاذ الاستعدادات اللازمة لإزالة العوائق والتحضير لمد السكك الحديدية على هذاالطريق".