رقم تاريخي لمنتخب المغرب في تصفيات أمم أفريقيا بالفوز والأهداف

2024-11-21 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دخل منتخب المغرب لكرة القدم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بقوة كبيرة واستعراض للمهارات الجماعية والفردية، رغم تأهله آليا إلى النهائيات باعتباره البلد المستضيف للبطولة.

فقد نجح منتخب المغرب في تحقيق العلامة الكاملة بتصفيات أمم إفريقيا بستة انتصارات متتالية، في المجموعة الثالثة التي ضمت أيضا منتخبات الغابون (تأهلت) وإفريقيا الوسطى وليسوتو.

وحقق منتخب أسود أطلس رقما تاريخيا غير مسبوق في تصفيات كأس أمم إفريقيا وذلك بتسجيله أكبر عدد من الأهداف لمنتخب واحد في تاريخ التصفيات القارية.

وأحرز رفاق سفيان رحيمي 26 هدفا في 6 مباريات، بمعدل أكثر من 4 أهداف في كل مباراة، محققين رقما هو الأعلى في تاريخ تصفيات المسابقة في نظام المجموعات التي تضم 4 منتخبات وتجرى بنظام 6 مباريات ذهابا وإيابا.

وفوق ذلك، أحرز أسود الأطلس أعرض نتيجة في التصفيات، عندما فازوا في ليسوتو (7 ـ0) بينما حقق ابراهيم دياز نجم ريال مدريد الذي انضم لمنتخب المغرب في مارس الماضي، 7 أهداف.

وتصدر دياز ترتيب هدافي التصفيات برصيد 7 أهداف متقدما على الغيني سيرهو غيراسي نجم بروسيا دورتموند الذي أحرز 6 أهداف لكنه فشل مع ذلك في تأهيل منتخب بلاده عن المجموعة الثامنة.

وسجل دياز، العائد من الإصابة، 5 أهداف في آخر مباراتين لفريق المدرب وليد الركراكي من بينها هاتريك في لقاء الجولة الأخيرة أمام ليسوتو.

وخلال التصفيات التي شملت 12 مجموعة، وأسفرت عن تأهل البطل والوصيف من كل منها للنهائيات، شهدت المجموعة الثانية التي تصدرها المنتخب المغربي تسجيل أكبر عدد من الأهداف بين كل المجموعات برصيد 38 هدف.

وتقام النهائيات بين 21 كانون الأول/ديسمبر 2025 و18 كانون الثاني/يناير 2026 وستشهد أكبر تمثيل عربي في تاريخ المسابقة بمشاركة 6 منتخبات وهي المغرب مستضيف البطولة ومصر والجزائر وتونس وجزر القمر والسودان.