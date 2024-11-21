الرئيس الإيراني يناشد البابا فرانسيس بالتدخل لوقف الحرب في الشرق الأوسط

2024-11-21 00:35:15 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

ناشد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، البابا فرانسيس لاستخدام نفوذه لدى "الحكومات المسيحية" لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وقال بزشكيان في تصريحات وصفتها وكالة "فارس" الإيرانية بأنها رسالة للبابا: "شَجِع قادة العالم، لا سيما الحكومات المسيحية، على منع استمرار العدوان الذي ينفذه النظام الإسرائيلي الإجرامي".

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية على الإنترنت أن وفدا إيرانيا شارك في فعالية لحوار الأديان في الفاتيكان هو الذي سلم الرسالة للبابا.

وفي الأسبوع الماضي، اقترح البابا فرانسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وهو اقتراح يمثل أحد أكثر انتقاداته العلنية صراحة لطريقة إسرائيل خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.