2024-11-21 01:27:04 - المصدر: ايشان

ظهر وليد الكريماوي، الذي يُلقّب بـ “عبقري السياسة في التيار”، والمقرّب من زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، في العاصمة اللبنانية بيروت بعدما أرسله الصدر إلى هناك لتقديم المساعدات، بصحبة حسن العذاري، الذي يسمّيه الصدريون بـ “ثقة الزعيم”. وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “ضمن المبادرة الإنسانية التي أطلقها سماحة القائد […]

ظهرت المقالة “عبقري التيار السياسي”.. وليد الكريماوي يظهر في بيروت ممثلاً عن الصدر أولاً على ايشان.



