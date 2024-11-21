تشيلسي يحدد سعر انزو فرنانديز

2024-11-21 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أفادت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنكليزي قد حدد مبلغ 120 مليون يورو كقيمة لانتقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني، إنزو فرنانديز، في حال قرر ريال مدريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويعتبر إنزو أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، حيث أثبت جدارته بأدائه المميز مع الفريق اللندني ومنتخب الأرجنتين.

واوضحت هذه المصادر انه يتبقى أن نرى ما إذا كان ريال مدريد مستعدًا لدفع هذا المبلغ الكبير لتعزيز خط وسطه، وسط تقارير تشير إلى اهتمام النادي الملكي بتدعيم صفوفه بلاعبين شباب يمتلكون قدرات فنية عالية.