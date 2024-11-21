الذهب يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف جيوسياسية

2024-11-21 09:02:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الخميس، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن توقعات أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2657.41 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2660.00 دولارا للأوقية. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم، إن التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف اللاحقة من صراع إقليمي أوسع نطاقا ينطوي على تهديدات متزايدة بالأسلحة النووية تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. في هذه الأثناء، يراقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، مع ترقب بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.11 دولارا للأوقية يوم الخميس، وأضاف البلاتين 0.4 بالمئة إلى 965.30 دولارا وتقدم البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1027.84 دولارا.