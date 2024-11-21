2024-11-21 09:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2654.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:23 بتوقيت بغداد حيث صعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 30.99 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.46 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1021.73 دولار.

المصدر: وكالات