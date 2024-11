رسالة إسرائيلية إلى مجلس الأمن: تحذير أم ذريعة لتوسيع الحرب؟

2024-11-21 10:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أثارت الرسالة التي بعثتها إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العراق مؤخراً حالة من القلق والتأهب، وسط تكهنات حول نواياها الحقيقية، فيما يرى مراقبون أن الرسالة تحمل أبعاداً متعددة، فقد تكون بمثابة إعلان رسمي عن نية استهداف مواقع داخل العراق، أو محاولة لتحريك المجتمع الدولي للضغط على بغداد لوقف الهجمات التي تنطلق …

