الإعلام الحكومي: عملية التعداد في المناطق المتنازع عليها تجري بانسيابية عالية

2024-11-21 11:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، أن عملية التعداد في المناطق المتنازع عليها تجرى بانسيابية عالية ولم تسجل أي مشاكل، فيما حدد أهمية التعداد للعراق على المستوى الدولي.

وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد العام للسكان مهم جدا بالنسبة للمواطنين العراقيين والمقيمين من غير العراقيين كونه يقدم قاعدة بيانات حول حاجة المناطق للخدمات والبنى التحتية سواء الصحية والتعليمية"، لافتا الى أن "هناك تعاوناً عالي المستوى من قبل المواطنين وتفاعلاً كبيراً من قبل وسائل الإعلام لتغطية الحدث".

وأضاف، أن "العملية جرت بانسيابية عالية ووفق ما مخطط لها "، مبينا أن "التعداد سيخدم العراق حتى على المستوى الدولي كحصته من الحج وكذلك في ما يخص برامج الأمم المتحدة سواء كانت التنموية أو المساعدات وغيرها، حيث سيتم الاعتماد على الإحصائيات الحديثة".

وأشار إلى أن "المعلومات التي تدلى في التعداد ستكون في غاية السرية وجميعها مؤمنة وغير قابلة للاختراق بشهادة الأجهزة الأمنية المعنية المختصة بالأمن السيبراني ويمنع الاطلاع عليها سوى الجهات المعنية"، مؤكدا أن "هناك إشادة من قبل الأمم المتحدة بعملية التعداد".

وبخصوص المناطق المتنازع عليها، أوضح مجيد أن "هناك قراراً صدر من قبل المحكمة الاتحادية حول إجراء عملية التعداد في المناطق المتنازع عليها ينص على تشكيل لجان من المكونات ترافق العدادين بالاضافة الى المكون المسيحي في حال كانت المنطقة ذات أغلبية مسيحية"، مؤكدا أن "هذا القرار ساري المفعول ولم تسجل أي مشاكل بهذا الخصوص لغاية الان".