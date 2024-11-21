إحصاء أربيل: المرحلة الثالثة من التعداد السكاني تبدأ الأسبوع المقبل

2024-11-21 11:00:01 - المصدر: واع

أربيل - واع- إيفان ناصر

أكدت مديرية إحصاء أربيل، اليوم الخميس، أن المرحلة الثانية من عملية التعداد مستمرة ولليوم الثاني، فيما بينت أن المرحلة الثالثة من التعداد ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال مدير إحصاء أربيل، دلزار حمه صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المرحلة الثانية من عملية التعداد السكاني في العراق والإقليم مستمرة لليوم الثاني على التوالي"، داعيا المواطنين إلى "الاتصال بالرقم 567، في حال لم تتم زيارتهم من قبل العدادين".

وأضاف أنه "عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل هذا اليوم ستنتهي هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "المرحلة الثالثة من التعداد ستبدأ الأسبوع المقبل وتستمر الى منتصف كانون الأول القادم".

وأوضح صالح أن "المرحلة الثالثة لا تحتاج الى أن يكون جميع أفراد العائلة متواجدين في المنزل"، مبيناً أنه "وبانتهاء المرحلة الثالثة ستظهر النتائج الأولية".