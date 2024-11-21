روسيا تبدي استعدادها للتعاون مع إيران للربط الكهربائي

2024-11-21 11:05:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير الطاقة الإيراني إن كلا روسيا وإيران تمتلكان شبكات كهربائية فائقة. وإذا تم ربط هاتين الشبكتين الكبيرتين ببعضهما البعض، فيمكنهما إنشاء طاقة كهربائية كبيرة في المنطقة يمكن أن تستفيد منها الدول الأخرى أيضًا. وقال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي على هامش اللقاء مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تيسيليف الذي عقد مساء الثلاثاء في وزارة الطاقة: لقد كان هذا اللقاء والاجتماع مهماً جداً لأن روسيا من جيران إيران الكبار، ولها أهمية خاصة بين دول الجوار الآخرين. وبين الوزير الإيراني أن بلاده لديها تعاون واسع النطاق مع روسيا في مجال الكهرباء، موضحا: في هذا اللقاء، تمت مناقشة قضيتين مهمتين للغاية، هما إنشاء محطة كهرباء سيريك وإنشاء وتطوير الربط الكهربائي بين إيران وروسيا. وأضاف: تم توقيع عقد بين إيران وروسيا بشأن محطة سيريك للطاقة. نحن مهتمون بتنفيذ هذا العقد، كما أن الجانب الروسي مهتم أيضاً بالعمل مع الشركات الإيرانية في هذا الشأن. وذكر علي آبادي أن لدى بلاده ربط كهربائي مع العديد من دول الجوار، وتابع: أنشأت إيران ربطا كهربائيا جيدا مع دول تركيا والعراق وأذربيجان وأفغانستان وأرمينيا وتركمانستان وباكستان. ونحن نحاول تطوير هذا الربط على مستوى أوسع. وأشار إلى أنه لم يتم تجربة ربط كهربائي مستقر بين إيران وروسيا حتى الآن، فقال: لقد طرحنا منذ فترة طويلة مقترحات لتعزيز هذا الربط الكهربائي من خلال تعاون البلدين عبر دولة أذربيجان. واعتبر وزير الطاقة إنشاء وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين فعالاً في خلق اقتصاد كبير، وقال: خلال لقائي وزير الطاقة الروسي اليوم جرى حوار مفصل عن هذا الأمر، حيث أعلن الجانب الروسي استعداده للتعاون معنا.