توقعات بخفض بنوك أفريقيا المركزية للفائدة قبل بدء رئاسة ترمب

2024-11-21 11:05:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يتوقع أن تخفض معظم البنوك المركزية في أفريقيا أسعار الفائدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وسط القلق من التضاؤل المحتمل لفرص التيسير النقدي بعد تولي دونالد ترمب منصب رئيس الولايات المتحدة رسمياً. تشير التوقعات إلى أنه من بين 14 بنكا مركزيا، هناك 8 منها قد تقرر خفضها، ويشمل ذلك بنوك جنوب أفريقيا وكينيا، فيما قد تُبقي 5 منها على الفائدة دون تغيير، مع تقديرات بأن تكون نيجيريا الدولة الوحيدة التي سترفع الفائدة، وفق بلومبرغ.