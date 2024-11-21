تفكيك شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة في المثنى

2024-11-21 12:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت مديرية شؤون مخدرات المثنى، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، تفكيك شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة المثنى.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المديرية وفي عملية استغرقت 72 ساعة، فككت شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثمانية متهمين في محافظة المثنى متلبسين بحيازة كمية من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت أنه "تم إيداع المتهمين التوقيف بقرارات قضائية".



