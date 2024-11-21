2024-11-21 12:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن مدرب المنتخب سيستأنف تجمعهمنتصف الشهر المقبل استعداداً لبطولة "خليجي26"، مبيناً أن المدرب خيسوسكاساس سيضم نحو 50 لاعباً إلى قائمته.

وقالعضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب منتخبنا الوطني خيسوسكاساس سيأخذ مدة قصيرة للراحة تستمر ما يقارب الأسبوع ليواصل بعدها عمله بمتابعةمستويات اللاعبين مع أنديتهم".

وأشارإلى أن "كاساس سيضع لاعبين تحت المجهر للوصول إلى قناعة لاختيار الأفضل منهموضمهم للقائمة الأولية التي ستصل إلى نحو 50 اسماً، ومن المتوقع أن تضم القائمة أسماءجديدة سيتم إعدادهم لبطولة خليجي 26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي".

وأضافالزاملي أن "المنتخب سيتجمع منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمعسكرتدريبي يقام في البصرة استعداداً للبطولة الخليجية".

وبينأن "الاتحاد العراقي سيهيئ كل وسائل النجاح للمنتخب في مشاركته الخليجيةالمقبلة بغية تجديد اللقب الذي تحقق في البصرة بالدورة الأخيرة".

يذكرأن منتخب العراق لكرة القدم توج بتاريخ 19 من كانون الثاني/ يناير 2023 بلقبهالرابع في كأس الخليج لكرة القدم، بفوزه الدراماتيكي القاتل على عُمان 3-2، بعدالتمديد في نهائي "خليجي 25" التي ضيفتها محافظة البصرة.