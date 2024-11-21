السوداني يتجول في بغداد ويكرر توجيها يخص انجاز المشاريع

2024-11-21 12:15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جولة في مناطق مختلفة من مدينة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، تابع فيها تنفيذ حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد العام للسكّان والمساكن في العراق، كما تابع سير التنفيذ في عدد من مواقع المشاريع الخدمية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن السوداني تجوّل في أحياء وشوارع مختلفة من العاصمة بغداد وعدد من أسواقها ومحالها التجارية، والتقى بعدد من المواطنين، واستمع منهم إلى أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم في الجوانب الخدمية والمعاشية. وأضاف، أن السوداني زار عدداً من مواقع المشاريع الخدمية، ومشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها في مناطق عدّة من العاصمة، حيث جدد سابق توجيهاته بوجوب الإنجاز ضمن الجداول الزمنية المعدّة مسبقاً لإتمام المشاريع، والالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية ومتطلبات التنفيذ، من أجل تقديم منجز مستدام للعاصمة وسكّانها، وفق التطوير المخطط له