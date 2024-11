2024-11-21 12:18:04 - المصدر: جمار

قبل 43 عاماً، غُمرت قرى وبساتين وتلال أثرية بالمياه، فولدت بحيرة حمرين في ديالى، وازدهر صيد الأسماك فيها، لكن الظروف لم تبق على ما هي عليه، والصيد صار يُمارس بحذر، والصيادون صاروا رجال شرطة وأمن.. أسماك وترفيه وموت في حيرة حمرين..

