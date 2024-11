الحكومة: خطة التنمية الوطنية 2024- 2028 تعتمد على نتائج التعداد

2024-11-21 12:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن خطة التنمية الوطنية 2024- 2028، بأمس الحاجة للنتائج التي يفرزها التعداد العام للسكان والمساكن 2024. وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن "التعداد السكاني حجر الزاوية في بلوغ التوزيع العادل للموارد بين مختلف السكان، ويمنح صانعي القرار نظرة شاملة على الاحتياجات السكانية […]

