الزيادي: توقعات بحدوث ظاهرة صقيع في الأقسام الشمالية وغربي البلاد

2024-11-21 12:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة بمعدل8 درجات منتصف الأسبوع المقبل في عموم العراق، متوقعاً هطول أمطار متوسطة الشدة فيمناطق متفرقة.

وقالالزيادي لوكالة شفق نيوز "تتعرض البلاد ابتداءً من الاثنين المقبل إلى كتلةهوائية تدخل الأقسام الغربية وتتحرك نحو وسط البلاد يوم الاثنين وتؤدي لانخفاضمعدلات الحرارة بفارق 8 درجات لتسجل نحو 14-17 درجة مئوية وسط وجنوب البلاد وأقلشمالاً وغرباً".

وأضاف"قد نعيش أجواء شتوية باردة خاصة يوم الثلاثاء حيث تتعمق الموجة الباردة فيأنحاء البلاد، وقد تتزامن مع تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة في أجزاءمتفرقه خاصة شرقي البلاد وغزارة الأمطار حاضرة في إقليم كوردستان".

وتابعالزيادي "التوقعات تشير إلى تكون صقيع في الأقسام الشمالية وغربي البلاد"،مضيفاً أن "الأمطار ستعود في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".