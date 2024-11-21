صور من كركوك.. أجواء هادئة ونسبة مشاركة تتجاوز 75% في التعداد السكاني

2024-11-21 12:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير إحصاء كركوك مصطفى أكرم، يوم الخميس، أن نسبة المشاركة في التعداد السكاني في المحافظة بلغت 75%، مشيرًا إلى أن النسبة في تصاعد مستمر بفضل التعاون الكبير من قبل المواطنين.

وقال أكرم لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التعداد مستمرة وبنجاح مميز من خلال فرق العدائين المنتشرين في عموم محافظة كركوك، وأن نسبة المشاركة لغاية ظهر اليوم بلغت 75%".

وأضاف أن "العدادين مستمرين في إنجاز المهام الموكلة إليهم، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة بعد إجراء آخر تدقيق لهذه النسبة".

ودعا مدير إحصاء كركوك المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الحظر من أجل إتمام عملية التعداد بنجاح.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز مشاهد من شوارع كركوك، حيث سادت أجواء هادئة وغير مسبوقة، خالية من المارة، نتيجة الالتزام التام بحظر التجوال الذي فرض لضمان سير العملية بسلاسة.

ومنذ اليوم الأول للتعداد، والذي بدأ أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني، سادت أجواء هادئة في مختلف مناطق العراق ترافقها إجراءات أمنية مشددة.

ورغم بعض التحديات التي واجهتها الكوادر الصحفية أثناء تغطية الحدث، أكدت اللجنة الأمنية العليا للتعداد على تسهيل حركة الصحفيين المخولين، والذين يحملون بطاقات معتمدة تخولهم التنقل بسهولة في ظل حظر التجوال.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، المواطنين إلى التعاون مع فرق التعداد لضمان نجاح العملية، مؤكدًا أن التعداد يعد خطوة حاسمة نحو تحسين الخدمات وتخطيط المشاريع المستقبلية.