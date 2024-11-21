السوداني وبوتين يبحثان قضايا الشرق الأوسط في ظل تصعيد التوتر غير المسبوق في المنطقة

2024-11-21 13:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، قضايا الشرق الأوسط في ظل تصعيد التوتر غير المسبوق في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مبينا أنه " جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة بين العراق وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان، أنه "تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية أن تبذل الدول الكبرى المزيد من الجهود في سبيل إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم".

وتابع: "تطرق الاتصال الهاتفي إلى موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية، ضمن منظمة أوبك، ومجموعة أوبك بلس، من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعاراً عادلة".

من جانبه قال الكرملين في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إن "بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع السوداني العمل المشترك في إطار (أوبك+)"، مؤكدا "أهمية تنسيق الخطوات في هذا المجال".

وأضاف أن "الطرفين بحثا قضايا الشرق الأوسط في ظل تصعيد التوتر غير المسبوق في المنطقة"، لافتا إلى أنه "تم بحث قضايا التعاون في مجال التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية والإنسانية".



