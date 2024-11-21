العلاق: نسب الإنجاز المتحققة من التعداد تجاوزت 70% في أغلب المحافظات حتى الآن

2024-11-21 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمة

أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، اليوم الخميس ، أن نسب الإنجاز المتحققة من التعداد السكاني تجاوزت 70 % في أغلب المحافظات حتى الآن ،فيما أشار إلى أن النتائج الأولية للتعداد ستعلن بعد يومين من انتهاء العمل الميداني تقريباً.

وقال العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسب الإنجاز المتحققة من التعداد العام للسكان حتى الان تشير إلى تجاوز نسبة 70 % في أغلب المحافظات"، مؤكداً أن "العمل الميداني سينجز طبقا للخطة الزمنية المرسومة".

وأضاف العلاق، أنه "تم نشر رقم هاتف خصص للعوائل التي لم يصلها موظفو التعداد حتى مساء الخميس، إذ إنه طبقا للتعليمات الفنية والدولية يفترض تأمين مركز اتصالات لتلقي الأسئلة والاستفسارات وللاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح"، مشيرا إلى أن "الخطة تسير بشكل ممتاز حتى الآن".

وتابع أن "النتائج الأولية للتعداد سيعلن عنها بعد يومين من انتهاء العمل الميداني تقريباً"، لافتاً إلى أن "التعداد هو تنموي وكافة الأسئلة فيه مصممة على أساس الحاجة إلى المؤشرات لأغراض تنموية".