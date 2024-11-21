قائد عمليات بغداد: سيتم رفع الحظر عن المناطق التي تنتهي فيها عملية التعداد السكاني

2024-11-21 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الخميس، ان المواطنين ملتزمين بالحظر، فيما اشار الى انه سيتم رفع الحظر عن المناطق التي تنتهي فيها عملية التعداد السكاني.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "لليوم الثاني يتم تنفيذ خطط حماية العداداين في العاصمة بغداد والقرى والارياف بالعاصمة"، مبينا ان "هناك التزام كامل من اهالي بغداد في الحظر والامور تسير بشكل جيد".

واضاف ان "فرق التعداد انجزت جزءاً كبيراً من عمليات التعداد والعملية مستمرة الى ان ينتهي حظر التجوال"، لافتا الى انه "حسب التعليمات ينتهي اليوم حظر التجوال ساعة 12 ليلا".

وتابع ان "هناك تنسيق عال واجراءات سلسلة ومرنة وتسهيلات لغير المشمولين بالحظر"، مشيرا الى ان "هناك توجيه برفع حظر التجوال عن اي منطقة ينجز فيها التعداد السكاني".

واكد ان "الخطة مستمرة لإكمال كل الاجراءات الخاصة بالتعداد السكاني".