بوتين يهاتف السوداني بشأن توترات الشرق الأوسط

2024-11-21 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، مع الرئيس الروسيفلاديمير بوتين عبر اتصال هاتفي توترات الشرق الأوسط والعلاقات المشتركة بينالبلدين.

وذكربيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً منالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله بحث العلاقات المشتركة بين العراقوجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدينالصديقين.

وتناولالاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية أن تبذل الدولالكبرى المزيد من الجهود في سبيل إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهددالاستقرار في المنطقة والعالم.

وتطرقالاتصال الهاتفي إلى موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية، ضمنمنظمة أوبك، ومجموعة "أوبك بلس"، من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمنمعادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعاراً عادلة.

بدورهذكر الكرملين في بيان "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيسالوزراء العراقي محمد السوداني تمت خلاله مناقشة قضايا التعاون الثنائي في مجالاتالتجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية والإنسانية"، بحسب موقع"روسيا اليوم عربية".

وأضاف"تم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة والإشارة إلىحسن النوايا المتبادلة لمواصلة توسيع العلاقات الودية ذات المنفعة المشتركة".

ولفتالبيان إلى أنه تم "بحث جوانب مختلفة من العمل المشترك في إطار (أوبك+)، الذييسمح بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية وتم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيقالخطوات بهذا الخصوص".

وأشارالبيان إلى أنه تم التطرق أيضاً "إلى قضية الشرق الأوسط في ظل التصعيد غيرالمسبوق للتوتر في المنطقة".