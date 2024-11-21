2024-11-21 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن منتسباً في الحشد الشعبي قتل زوجته في العاصمة بغداد في ثاني حالة خلال 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مشاجرة وقعت بين زوج وزوجته تطورت الى قيام الزوج والذي يعمل منتسبا بالحشد الشعبي، الى ضرب زوجته ضربا مبرحا، ما أدى إلى وفاتها اثناء نقلها الى المستشفى ضمن حي الكوفة في حي أور في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية تلاحق الزوج الذي لاذ بالفرار لإلقاء القبض عليه".



