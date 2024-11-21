البصري والحسان يبحثان دور البعثة الأممية في دعم الجهود الحكومية لإعادة النازحين من مخيم الهول

2024-11-21 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، دور البعثة الأممية في دعم الجهود الحكومية لإعادة النازحين من مخيم الهول.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البصري استقبل، اليوم الخميس، محمد الحسان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية"، مبينا أن "اللقاء ناقش مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وركزا بشكل خاص على دور البعثة الأممية في دعم الجهود الحكومية لإعادة النازحين من مخيم الهول، وتطوير برامج التأهيل النفسي والتدريب للعائدين إلى مركز الجدعة، مع إبراز الدور المحوري لجهاز الأمن الوطني في هذا السياق".

وأعرب الحسان، بحسب البيان، عن "تقديره الكبير للدور الذي يؤديه جهاز الأمن الوطني بقيادة البصري"، مشيدًا "بجهود الجهاز في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات"، مؤكدا أن "عمل الجهاز أسهم بشكل ملموس في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق".

من جانبه، أكد البصري "التزام جهاز الأمن الوطني بمواصلة العمل لضمان الأمن والاستقرار في البلاد"، مشددًا على "أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المختلفة".