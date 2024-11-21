الثانية خلال 24 ساعة.. منتسب يضرب زوجته حتى الموت في بغداد

2024-11-21 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن منتسباً في الحشد الشعبي قتل زوجته في العاصمة بغداد في ثاني حالة خلال 24 ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين زوج وزوجته تطورت الى قيام الزوج والذي يعمل منتسبا بالحشد الشعبي، الى ضرب زوجته ضربا مبرحا ما أسفر عن وفاتها اثناء نقلها الى المستشفى ضمن حي الكوفة في حي أور شمال شرق بغداد".

ولفت المصدر الى أن "الاجهزة الامنية تجري بحثا عن الزوج الذي لاذ بالفرار".

وكان مصدر أمني أبلغ الوكالة أمس الاربعاء، بأن موظفاً في وزارة الصحة قتل زوجته بسلاح كلاشنكوف ضمن قضاء المدائن جنوبي بغداد.