2024-11-21 15:27:04 - المصدر: ايشان

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 68. وقال إن العدد توزّع على 3 مواقع في مدينة تدمر بريف حمص، ووصل إلى أكثر من 111 شخصا (بين شهيد وجريح). كما أوضح أن استهدافا طال موقع اجتماع لجماعات إيرانية متواجدة في تدمر والبادية مع قياديين من حركة […]

ظهرت المقالة بينهم 22 عراقياً.. 68 شهيداً حصيلة غارة إسرائيل التي هزّت تدمر السورية أولاً على ايشان.



