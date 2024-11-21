2024-11-21 15:27:04 - المصدر: ايشان

لا يزال الجدل حول مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب المدعي العام يتواصل. وفي جديد التحقيقات التي طالت بين مات غايتس، بينت وثيقة أن المحققين الفيدراليين كشفوا سلسلة مدفوعات سددها غايتس وعشرات الأصدقاء والزملاء الذين قيل إنهم شاركوا معه في حفلات جنسية. ومن بين الذين تلقوا أموالاً من غايتس امرأتان شهدتا بأنه استأجرهما […]

ظهرت المقالة مرشح ترامب لمنصب المدعي العام متهم باستئجار النساء لإقامة “حفلات جنسية” أولاً على ايشان.



