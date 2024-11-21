رئيس جهاز الأمن الوطني وممثل الأمم المتحدة يناقشان القضايا المشتركة

2024-11-21 15:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

ناقش رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري، اليوم الخميس، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري، استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وركزا بشكل خاص على دور البعثة الأممية في دعم الجهود الحكومية لإعادة النازحين من مخيم الهول، وتطوير برامج التأهيل النفسي والتدريب للعائدين إلى مركز الجدعة، مع إبراز الدور المحوري لجهاز الأمن الوطني في هذا السياق".

وأعرب الحسان، بحسب البيان، عن "تقديره الكبير للدور الذي يؤديه جهاز الأمن الوطني بقيادة البصري، مشيداً بجهود الجهاز في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات"، مؤكداً أن "عمل الجهاز أسهم بشكل ملموس في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق".

من جانبه، أكد البصري، وفقاً للبيان، "التزام جهاز الأمن الوطني بمواصلة العمل لضمان الأمن والاستقرار في البلاد"، مشدداً على "أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المختلفة".